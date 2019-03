Fußball: Burdzik verlässt SC Kapellen

Kapellen Kommt zur neuen Saison Nico Bayer aus Holzheim?

(sit) Ganz gleich, ob der am Wochenende schwer geschlagene Fußball-Landesligist SC Kapellen die angestrebte Rückkehr in die Oberliga schafft, es wird auf jeden Fall Bewegung in den Kader kommen. Im Tor stehen zwei Personalien schon fest: Den lange verletzten Alen Arnautovic hatte Trainer Oliver Seibert bereits vor dem Debakel in Cronenberg (1:7) aus dem Kader gestrichen. Am Saisonende geht auch Fe­lix Burdzik (Teutonia St. Tönis). Dafür könnte aus Holzheim Keeper Nico Bayer kommen.