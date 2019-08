Fußball : Kreisliga C: Zeit für Experimente

Rhein-Kreis Neuer Modus soll das Niveau in der untersten Spielklasse verbessern. Fünf Qualifikationsgruppen zu je acht Teams.

Ein Niedergang, der dringend gestoppt werden müsse, fanden die Mitglieder des von Reinhold Dohmen angeführten Kreisfußballausschusses – und fingen mit den Aufforstungsarbeiten ganz unten an: in der Kreisliga C. Die spielt in der gerade angelaufenen Saison nun in fünf Qualifikationsgruppen zu je acht Mannschaften. Nach dem letzten der insgesamt 14 Spieltage am 17. November nehmen die vier besten Teams jeder Gruppe an einer Aufstiegsrunde (wieder mit Hin- und Rückspiel) teil – einsortiert in zwei Gruppen à zehn Mannschaften. Die beiden Meister steigen direkt in die Kreisliga B auf, das Schicksal der Zweitplatzierten hängt von den Entwicklungen in den Ligen darüber ab. Läuft es optimal, steigen auch die beiden Vizemeister auf – oder aber sie spielen in der Relegation um einen weiteren Platz in der zweithöchsten Kreisklasse.