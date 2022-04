Fußball : Nievenheim ist wieder an der Spitze

Rhein-Kreis Kreisliga A: Hackenbroich holt Trainer Andreas Gödderz als Nachfolger für den scheidenden Wolfgang Rieger. Delhoven verlängert mit Müller-Brüdern.

In der Fußball-Kreisliga A stellen vor Ostern gleich zwei Teams die Weichen für die Zukunft. In Hackenbroich und Delhoven sind vor dem Oster-Spieltag wichtige Entscheidungen getroffen worden. Jüchens Reserve darf wieder hoffen.



Delhoven verlängert mit Müller-Brüdern Seit November stehen die Brüder Carsten und Andreas Müller beim FC Delhoven an der Seitenlinie. Das werden sie auch in der kommenden Saison tun, denn der Verein hat den Vertrag mit den Brüdern verlängert. Als sie den Job von Andreas Gödderz übernahmen, sollte es nur interimsweise sein. Der eigentliche Plan, einen externen Trainer zu holen, wurde aber wieder verworfen. Nach Angaben des Sportlichen Leiters Dennis Kessel führte Delhoven viele Gespräche mit potentiellen Kandidaten, am Ende entschied man sich aber doch für die interne Lösung. „Die Ergebnisse sprechen für sich, die Mannschaft ist hochzufrieden. Es funktioniert einfach, wieso sollen wir also was ändern?“, fragt Kessel. Das Brüderpaar würde sich in ihrer Arbeit sehr gut ergänzen. Carsten Müller hatte ohnehin immer betont, dass es sein Traum sei, langfristig auf dem Trainerstuhl der 1. Mannschaft zu sitzen. „Wir haben gute Argumente geliefert“, findet er. Seit der Übernahme der Müller-Brüder verlor Delhoven nur zwei Spiele – eins im Pokal gegen den Bezirksligisten Uedesheim (7:8 n.E.) und eins in der Liga gegen den SV Rosellen (0:2). Am Montag (15 Uhr) soll die Siegesserie gegen den VfR Büttgen fortgesetzt werden.



Hackenbroich holt Gödderz Trotz Niederlage in Jüchen konnte der TuS Hackenbroich in diesen Tagen gute Nachrichten vermelden. Der Klub hat einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Wolfgang Rieger gefunden. Andreas Gödderz übernimmt im Sommer die Geschicke in Hackenbroich. „Er ist für uns die optimale Besetzung“, sagt Sportdirektor Torsten Knuth. Gödderz, der zwar zuletzt in Delhoven und Dormagen auf der Trainerbank saß, ist Hackenbroicher durch und durch. „Ich gucke von meinem Balkon aus auf dem Sportplatz und gucke mir nach Möglichkeit jedes Spiel an“, berichtet er. Mit dem TuS Hackenbroich spielte der frühere Keeper damals noch in der Landesliga. Jetzt kehrt er als Trainer zurück. „Torsten Knuth hat in Hackenbroich eine Menge bewegt und auch Trainer Wolfgang Rieger hat einen sehr guten Job gemacht. Da muss man Respekt zollen“, lobt Gödderz. Über den Anruf war er selbst etwas überrascht, er hätte nicht damit gerechnet, dass Rieger schon wieder geht.