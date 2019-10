Fußball : Nievenheim fertigt Hoisten ab

Rhein-Kreis Während Kreisliga A-Spitzenreiter Grevenbroich-Süd seine Tabellenführung ausbauen kann, müssen die Verfolger VfR Neuss und der TuS Grevenbroich am elften Spieltag Federn lassen.

BV Wevelinghoven – VfR Neuss 4:2 (2:1). Mit Sieg Nummer vier in Folge hat der BV Wevelinghoven endgültig den Sprung in die Spitzengruppe geschafft. Gegen den starken Aufsteiger VfR Neuss ging der BV in Hälfte eins zwei Mal durch Yannik Neumann (14.) und Milton Soares (34.) in Führung. Amir Alili (32.) glich zwischenzeitlich aus. Kurz nach der Pause schlug der VfR in Person von Fatih Karabas (49.) erneut zu. Erst mit einem Doppelschlag von Bene Klasen (88.) und Manuel Sousa (89.) konnte Wevelinghoven den Sieg eintüten. „Wir haben uns in der zweiten Hälfte ein bisschen verrückt machen lassen“, gestand Trainer Tim Bernrath, der vor allem mit der Mentalität seiner Jungs hochzufrieden war. Der Sprung in die Spitzengruppe ist für Bernrath aktuell noch uninteressant: „In den nächsten vier Wochen interessiert mich die Tabellen gar nicht.“