Fußball-Kreisliga A TuS Grevenbroich will Durststrecke beenden

Der TuS Grevenbroich will seine Durststrecke zum richtigen Zeitpunkt beenden. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist in den vergangenen Wochen geschmolzen. Aus den letzten fünf Spielen holten die Schlossstädter nur einen einzigen Zähler. „Bei uns ist aktuell der Wurm drin. Wir spielen gut, aber die Ergebnisse stimmen nicht. Wir erarbeiten uns gute Chancen, aber uns fehlt die letzte Konsequenz“, sagt Trainer Martin Hermel. So war es beispielsweise bei der 1:2-Pleite gegen Delhoven, als Grevenbroich in den letzten Minuten die Führung verspielte. Der TuS liegt damit nur noch einen Zähler vor Platz zwölf, dem ersten theoretischen Abstiegsplatz. Der Vorsprung auf Platz 14 beträgt aber noch sieben Zähler. Bei aktuellem Stand in der Bezirksliga wäre dies der erste Abstiegsplatz. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es nun gegen den FC Zons, den Tabellenzwölften. „Die Jungs ziehen alle gut mit“, sagt Hermel und betont: „Durch diese Phase müssen jetzt gemeinsam durch. Ich bin mir aber ganz sicher, dass der Erfolg schon bald kommen wird.“