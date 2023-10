Rhein-Kreis TSV Norf schlägt den SVG Grevenbroich

SVG Grevenbroich – TSV Norf 2:3 (2:0). Der SVG verpasste den ersten Saisonsieg nur knapp. Beytullah Erdal (2.) brachte die Gastgeber früh in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Furkan Yamac (43.) auf 2:0. Norf drehten in der zweiten Hälfte die Partie innerhalb von 15 Minuten: Nezir Günaydin (50.), Justin Bergmann (58.) und Tim Martin (65.) trafen. „Die erste Hälfte hat uns nicht gefallen, das wurde bei der Halbzeitansprache auch deutlich gemacht. Am Ende überwiegt die Freude über die Aufholjagd“, sagte Peter Spitzkat, Teammanager des TSV.