Fußball : Arnold Heryschek wird Nachfolger seines Sohnes

Vor vier Jahren wurde Arnold Heryschek (l.) vom damaligen TuS-Vorsitzenden Hans Sturm für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt, jetzt übernimmt er als Trainer den abstiegsgefährdeten A-Kreisligisten. Foto: G. Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Rhein-Kreis Kreisliga A: Trainer-Routinier übernimmt vor dem ersten Spieltag der Rückrunde den abstiegsgefährdeten TuS Hackenbroich.

Der erste Spieltag der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A liefert neben einem Trainer-Debüt die doppelte Derby-Ladung im Tabellenkeller. Am anderen Ende geht der Kampf um die Spitze in die nächste Runde.

Heryschek 2.0. Die Trainersuche beim TuS Hackenbroich hat ein Ende: Arnold Heryschek übernimmt das Ruder beim abstiegsgefährdeten A-Ligisten. Der 55-Jährige tritt damit die Nachfolge seines Sohns Nils an. Eingefädelt wurde das Engagement von André Heryschek, dem Neffen des neuen Übungsleiters. „Arnold kommt zurück in die Heimat. Er hat über 20 Jahre für den TuS Hackenbroich gespielt“, erzählt Geschäftsführer Hans Dick über den Besitzer der B-Lizenz. Martin Tischbierek, der das Team als Interimscoach geleitet hatte, tritt zurück ins zweite Glied und wird wieder seinen Aufgaben als Co-Trainer nachgehen. „Da gilt unser größter Dank“, sagt Dick. Am Donnerstagabend absolvierte Heryschek sein erstes Training mit der Mannschaft, am Sonntag feiert er im Lokalduell beim FC Zons (Anstoß 14.45 Uhr) sein Debüt in einem Meisterschaftsspiel.

Jüchener „Stadtderby”. Seit Beginn des Jahres ist Jüchen eine Stadt – deswegen darf sich das Lokalduell zwischen dem SV Bedburdyck/Gierath und der Reserve des VfL Jüchen/Garzweiler am Sonntag ab 14.15 Uhr auch offiziell „Stadtderby“ nennen. Die Trainer haben vor dem Match allerdings definitiv andere Sorgen. Bedburdyck/Gierath ist nach einem zwischenzeitlichen Hoch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Nach drei Niederlagen in Folge ist der SV auf den vorletzten Platz abgerutscht. Unter der Woche sprach Trainer Christian Mausberg Klartext: „Wenn wir so weiterspielen, steigen wir ab.“ Im Derby fordert Mausberg eine Reaktion: „Es liegt jetzt an den Spielern, Charakter zu zeigen. Der Gegner ist mir egal, wir brauchen Punkte, damit der Abstand nicht zu groß wird.“ Jüchens zweite Mannschaft steht zwar in der Tabelle besser da, allerdings ist die Stimmung vor dem Derby gedrückt. „Wir sind nicht so gut drauf. Auf dem Platz konnten wir eigentlich nicht richtig trainieren und einige mussten pausieren“, berichtet Trainer Danny Hepner. Seine Hoffnung liegt auf der möglichen Unterstützung aus der Erstvertretung.

Knipser gesucht Der SV Rosellen hängt in der unteren Tabellenhälfte fest, dabei spielen die Schwarz-Gelben laut Trainer Hermann Josef „Dicky“ Otten keinen schlechten Fußball. Großes Manko ist weiterhin die Chancenverwertung. Die Schießbude der Liga, die DJK Hoisten, könnte dabei vielleicht nachhelfen. Allerdings werden die Hoistener heiß sein auf das Derby auf eigener Anlage (Anstoß um 14.15 Uhr) .Und zuletzt hatte sich die DJK ein wenig gefangen, zumindest, was die Gegentore angeht. „Wir müssen hellwach sein und unsere Chance nutzen“, sagt Otten. Zum Stürmerproblem erklärte Otten: „Wir müssten uns einen Stürmer schnitzen. Unsere Jungs im Angriff brauchen vielleicht noch etwas mehr Erfahrung.“ Ein echter Knipser dürfte nach der Winterpause wieder angreifen. Hendrik Aßhorn erzielte in der vergangenen Spielzeit in den ersten zehn Spielen zehn Tore und verletzte sich dann schwer. „Wir müssen ihn vorsichtig wieder aufbauen und dürfen nicht zu viel erwarten. Der Junge hat über ein Jahr gefehlt“, so Otten.