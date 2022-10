Fußball: Kreisliga A : Weißenberg verteidigt Platz eins

Traf in der Nachspielzeit zum Sieg für Gierath: David Jäger. Foto: Fupa

Rhein-Kreis David Jäger lässt das nun ehemalige Schlusslicht SV Bedburdyck/Gierath mit seinem Tor zum 4:3-Erfolg im Nachholspiel der Kreisliga A gegen den FC Zons spät jubeln.

In der Fußball-Kreisliga A hat der SV Bedburdyck/Gierath im Nachholspiel gegen den FC Zons einen kleinen Befreiungsschlag gefeiert. Weißenberg marschiert weiter und die DJK Novesia will am Wochenende den positiven Trend fortsetzen.

SV Bedburdyck/Gierath – FC Zons 4:3 (2:2). Der SV Bedburdyck/Gierath stoppt den Abwärtstrend. Im Nachholspiel gegen Zons fuhr das bisherige Schlusslicht drei Zähler ein und springt vor dem zwölften Spieltag vor bis auf Rang elf. In einem turbulenten Spiel trafen Mo Salou (14.) und David Jäger (43., 54., 90.+2) für den Gastgeber, Michael Etten (18.) und Marvin Müdder (34., 72.) hießen die Torschützen von Zons. „Als wir in der Nachspielzeit den Treffer erzielt haben, brachen alle Dämme. Es war eine riesige Anspannung da. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere jetzt von dem Druck befreit hat“, so Gieraths Trainer Jürgen Steins. Gierath zeigte großen Kampf und Willen, in der Defensive leistete sich das Team laut Steins aber weiterhin zu viele kleine Fehler, die sofort bestraft wurden. Gegen den VfR Büttgen will der SV nun am Sonntag (15.30 Uhr) an die Leistung anknüpfen und versuchen, die unnötigen Ballverluste zu minimieren. Nach schwierigen Wochen zeigt die Tendenz in Gierath aber wieder nach oben. „Die Jungs ziehen volles Rohr mit. Wenn es momentan spielerisch einfach noch nicht reicht, müssen wir über den Kampf kommen“, so Steins.