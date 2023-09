Fußball-Kreisliga A SVG Grevenbroich hofft auf die ersten Punkte

Beim SVG Grevenbroich hapert es noch an Vielem. Nach vier Spieltagen steht „Gencler“ ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende. „Wir hatten zu Beginn Verletzungspech und es fehlt noch ein wenig an Teamchemie. Der Start war sehr holprig“, gibt Murat Sahin, Sportlicher Leiter des SVG, zu. Gegen Novesia sollen am Abend (Anpfiff 18 Uhr) endlich die ersten Punkte eingefahren werden. „Ich bin optimistisch, dass wir mal ein Zeichen setzen können“, so Sahin. Mahmud Cengel ist wieder fit, wird endlich sein Debüt feiern. Haruya Nagasu ist ebenfalls fast wieder bei „100 Prozent“ und auch Mehmet Nazli kehrt zurück. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Alpay Sag und auch „Königstransfer“ Okan Kaya wird wohl erst Ende September wieder dabei sein. „Spielerisch können wir mithalten, das haben wir gezeigt. Wir kassieren aber noch zu einfache Tore“, lautet das Fazit von Sahin, der positiv in die Zukunft blickt.