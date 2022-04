Fußball : SV Glehn trennt sich von Trainer

Rhein-Kreis Es habe schon länger Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Mannschaft gegeben, räumt Stefan Laucke beim A-Kreisligisten ein. „Die Chemie hat nicht mehr gepasst.“

SG Kaarst – SV Glehn 2:1 (0:0). Kaarst schöpft neue Hoffnung, bei Glehn hat die Niederlage Folgen: Trainer Stefan Laucke muss seine Koffer packen. „Es gibt schon länger Unstimmigkeiten zwischen mir und der Mannschaft, die Chemie hat nicht mehr gepasst“, erklärte er. Nach drei Niederlagen in Folge sieht der Vorstand des SV Glehn – auch aufgrund der Situation in der Bezirksliga – die Ziele des Vereins in Gefahr. In den kommenden Tagen soll eine Interimslösung präsentiert werden, schon am Donnerstag trifft Glehn auf den VfR 06 Neuss.