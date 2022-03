Fußball : SV Glehn holt zu neunt Punkt gegen Delhoven

Rhein-Kreis VdS Nievenheim fertigt in der Fußball-Kreisliga A die Sportfreunde Vorst mit 11:0 ab. VfR 06 Neuss bleibt in der Rückrunde ohne Sieg.

Am 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A hat der VdS Nievenheim seinen unglaublichen Siegeslauf fortgesetzt. Die Verfolger SVG Grevenbroich und Rosellen ziehen mit. Im Tabellenkeller fährt Grevenbroich-Süd die „Big Points“ ein und Glehn holt mit neun Mann noch einen Punkt gegen Delhoven.

SV Glehn – FC Delhoven 1:1 (0:1). Nach dem Remis in Glehn herrscht in Delhoven dicke Luft. „Das war Arbeitsverweigerung. Mir fehlen echt die Worte“, schimpfte FCD-Coach Carsten Müller. Durch Max Ohm (28.) ging Delhoven noch in Führung, alles lief gegen Glehn. Erst flog Eric Engels (54.) und dann Devrim Celik (81.) vom Platz. Als Schiedsrichter Sören Werner in der 85. Minute noch auf den Elfmeterpunkt zeigte, schien die Partie entschieden. Doch dann folgte die Wende: Glehns Keeper Jan Saul parierte den Elfmeter von Kevin Schmidt und in der 90. Minute erzielte Manuel Schröter noch den Ausgleich. „Eigentlich hatte ich mir mehr erhofft, aber nach dem Spielverlauf nehmen wir den Punkt natürlich gerne mit. Das war eine tolle Willensleistung“, erklärte Glehns Coach Stefan Laucke. Müller gab zu: „Glehn hätte die drei Punkte verdient gehabt. Wir waren weit unter unserem Niveau.“