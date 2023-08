Fußball-Kreisliga A SSV Delrath siegt als einziger Aufsteiger

TuS Grevenbroich – Germania Grefrath 6:0 (3:0). In der Anfangsphase fegte der TuS über die Germania hinweg: Dakhaz Lazgeen (3.) und Lars Faßbender per Doppelpack (6., 10.) trafen für die Schlossstädter. In der Schlussphase legten Ben Bösing (75.), Faßbender (78.) und Malik Sinanovic (90+3.) die Treffer vier bis sechs nach. „Wir waren von Beginn an sehr konzentriert und haben variabel die gegnerische Abwehr verunsichert. Der Zu-Null-Sieg war die richtige Reaktion nach der Niederlage in Glehn“, stellte der TuS-Fußballvorsitzender Friedel Geuenich zufrieden fest.