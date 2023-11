Fußball-Kreisliga A Der Spitzenreiter marschiert

SF Vorst – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:4 (0:1). Der Spitzenreiter Grevenbroich-Süd bleibt auch nach der 14. Partie ungeschlagen. „Es war heute ganz, ganz schwer. Vorst war die beste Truppe, gegen die wir bisher gespielt haben“, räumte FC-Coach Cengiz Yavuz jedoch ein. Ismail Günsel traf zur Führung, Benjamin Dohmen glich für die Vorster aus. Nur vier Minuten später musste der Torschütze mit „Gelb-Rot“ vom Platz. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt, wir haben den Gegner dann in Überzahl sauber ausgekontert“, so Yavuz. Patrick Drack-Hoffman brachte den FC wieder nach vorne (79.), Ensar Krasniqi erhöhte in der 90. Minute. Doch auch die Nachspielzeit blieb spannend: Lukas Storch brachte die Vorster nochmal ran, ehe Krasniqi mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. „Vorst hätte einen Punkt verdient“, sagte Yavuz. „Und Respekt an beide Keeper – die haben richtig gute Dinger rausgeholt.“