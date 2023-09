Fußball-Kreisliga A Vorst gelingt der Befreiungsschlag

SF Vorst – SG Kaarst 3:2 (0:0). Die Sportfreunde feiern im vierten Spiel ihren ersten Sieg. Im Derby gegen die SG Kaarst verpasste Vorst in der ersten Halbzeit die Führung. „Wir haben vier bis fünf Hochkaräter liegen lassen“, berichtete Vorsts Trainer Björn Haas und auch Kaarst-Coach Markus Stenten bestätigte: „Das Beste an der ersten Halbzeit war für uns das Ergebnis.“ Nach der Pause schlugen dann aber die Gäste zu: Fabian Böse (48.) und Florian Liebich (52.) schossen Kaarst in Front. „Wir haben in den zehn Minuten nach der Pause gepennt. Dann haben die Jungs aber Charakter bewiesen“, so Haas. Daniel Markwica (59., 75.) und Benjamin Dohmen (72.) drehten für Vorst die Partie. „Uns ist ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Der Sieg ist ganz wichtig für den Kopf, endlich sind wir in der Kreisliga A angekommen“, sagte Haas. Mitaufsteiger Kaarst hingegen wartet weiter auf den ersten Sieg. „Wir haben nach dem Gegentor komplett den Faden verloren. Unterm Strich war der Sieg verdient“, erklärte Stenten.