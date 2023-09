Fußball-Kreisliga A SC Grimlinghausen hofft gegen Vorst auf den ersten Sieg

Vor dem Schützenfest ist der Ansporn wohl wie auch bei Trainerkollege Björn Haas, der in Hoisten beim Schützenfest im Juni regierender König war, zum Gewinnen noch etwas größer: „Im Anschluss möchte ich nicht als Verlierer ins Vorster Zelt gehen. Daher zählt für uns nur der Sieg“, führt Lürken mit einem Lächeln aus. Dafür müsse sein Team vor allem an der Chancenverwertung (vier Tore) arbeiten und die letzte Galligkeit vor dem Tor zeigen. Außerdem gilt es, die Offensive der Vorster vom eigenen Tor wegzuhalten. Den Sportfreunden gelang am vergangenen Wochenende im Derby gegen die SG Kaarst ein Befreiungsschlag, dabei drehten sie einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg zum ersten Saisondreier. Der bisher noch sieglose Aufsteiger SG Kaarst (ein Punkt) geht in das Spiel gegen den Dritten Uedesheim als Außenseiter hinein. Vor der bitteren Derbyniederlage gelang es den Kaarstern hingegen, im Heimspiel gegen Zons durch ein spätes Comeback noch ein 3:3-Unentschieden zu erkämpfen. Die spielstarken Uedesheimer zeigten sich bisher in guter Verfassung und stehen nach vier Spielen bei zehn Zählern. Außerdem empfängt am Freitagabend (19.30 Uhr) Germania Grefrath den FC Delhoven. Die Germania entschied die bisherigen Heimspiele gegen den SVG Grevenbroich (6:5) und den BV Wevelinghoven (2:1) für sich.