Fußball : Grevenbroich bleibt ungeschlagen

Rhein-Kreis Kreisliga A: Zwangsversetzter Marc Paul entscheidet Partie für Kapellens Reserve.

Während die Hälfte der Liga ihre Partien wegen des Grevenbroicher Schüztenfestes vorgezogen hatte, zog der Rest der Mannschaften am Wochenende nach. Absteiger TuS Grevenbroich thront nun an der Spitze der Fußball-Kreisliga A.

TuS Hackenbroich – SC Kapellen II 3:4 (3:4). Eins scheint bei einem Heimspiel des TuS Hackenbroich garantiert zu sein: Spektakel - allerdings dieses Mal mit dem schlechteren Ende für die Gastgeber. „Beide Abwehrmannschaften waren heute eine Katastrophe“, gesteht Hackenbroichs Trainer Nils Heryschek und sagt: „Kapellen war heute einfach das eine Tor cleverer als wir.“ Los ging die wilde Achterbahnfahrt mit dem Führungstreffer von Hackenbroichs Jonas Yared (12.). Für Kapellen antwortete Marc Paul (13.), der aus disziplinarischen Gründen in die Reserve versetzt worden war. In der 24. Minute legte Lukas Sander für Kapellen nach, ehe Hussein Hammoud (25.) und Daniel Errens (43.) die Hausherren wieder in Front schossen. Ein Doppelpack von Paul (44., 45+1.) sorgte noch vor der Pause für den nächsten Führungswechsel. In Hälfte zwei war dann bereits das komplette Pulver verschossen. „Wir müssen das Spiel schnell abhaken und weitermachen“, so Heryschek.