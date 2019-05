Fußball : Vorst will die letzten Zweifel begraben

Rhein-Kreis Kreisliga A: Im Titelrennen haben Primus Rommerskirchen und Verfolger Grevenbroich-Süd schwere Auswärtsspiele vor der Brust. Im Tabellenkeller hofft Kaarstauf einen Erfolgserlebnis, während der TSV Norf an seiner Serie arbeitet.

Abstiegskampf. Bestes Beispiel für die Weisheit: „Totgesagte leben länger“ ist der TSV Norf. Nach dem 23. Spieltag hatte Trainer Fabian Nellen die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, aber das scheint bei seinen Jungs etwas ausgelöst zu haben. Es folgte die Initialzündung. Mit drei Siegen in Folge hat sich Norf vor dem Schlussspurt eine gute Ausgangsposition geschaffen und der Klassenerhalt ist wieder realistisch. Kommender Gegner ist am morgigen Sonntag (15 Uhr) der SVG Grevenbroich. „Wir wollen natürlich unsere Serie ausbauen. Das ist alternativlos“, sagt Nellen, der weiß: „Wir werden noch Siege brauchen, um in der Liga zu bleiben.“ Auch wenn er sich mit Rechenspielen nicht auseinandersetzt. „Dafür ist das viel zu kompliziert“, so Nellen. In Frimmersdorf erwartet Nellen einen „positiv aggressiven“ Gegner, der schwer zu bespielen ist.

Titelrennen. Die Situation im Kampf um die Meisterschaft ist unverändert. Rommerskirchen führt die Liga mit drei Zählern Vorsprung auf Grevenbroich-Süd an. Kapellens Reserve lauert mit fünf Zähler Rückstand auf Platz drei. Der Primus hat an diesem Sonntag ein schweres Auswärtsspiel in Hackenbroich, bevor es nächste Woche im Spitzenspiel gegen Grevenbroich-Süd geht. „Wir sind voller Vorfreude auf die nächsten Wochen“, sagt Trainer Dennis Zellmann, der in dieser Woche seinen Vertrag bei der SG verlängert hat. Angst davor, dass seine Jungs bereits das Gipfeltreffen im Kopf haben, hat er nicht: „Es wurde die ganze Woche nicht drüber gesprochen. Nicht in der Kabine und nicht auf dem Platz. Man kann nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Wir konzentrieren uns nur auf die Aufgaben, die wir vor der Brust haben.“ In der Grevenbroicher Südstadt ist das Duell mit Rommerskirchen vor dem Spiel gegen den FC Zons schon ein Thema. „Wir wollen gewinnen, um den Showdown in Rommerskirchen zu haben“, sagt Trainer Kevin Hahn, der wie Zellmann vor kurzem seinen Kontrakt bei seinem Klub verlängert hat. „Es ist noch alles drin“, so Hahn.