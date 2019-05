Fußball : TSV Norf feiert den dritten Sieg in Folge

Rhein-Kreis Kreisliga A: Rommerskirchen verteidigt kampflos seine Spitzenposition, weil Neukirchen nicht angetreten ist. Rosellen ist nach drei sieglosen Spielen wieder erfolgreich und Grevenbroich-Süd erledigt seine Aufgabe gegen Hackenbroich.

1. FC Grevenbroich-Süd – TuS Hackenbroich 5:3 (4:2). Zahlreiche Tore gab es an diesem Wochenende auf der Südanlage mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Marcel Woop (2 Tore), Oliver Willkomm, Berkay Köktürk und Murat Köktürk sorgten dafür, dass Süd die Führung nie abgeben musste. Jagroop Singh, Marco Heryschek und Daniel Errens hielten Hackenbroich mit ihren Treffern im Spiel. Süd bleibt damit zwei Wochen vor dem Gipfeltreffen an Rommerskirchen dran.

TSV Norf – SF Vorst 3:2 (1:0). Der bereits abgeschriebene TSV Norf gewinnt sein drittes Spiel in Folge und hat jetzt wieder gute Chancen, in der Liga zu bleiben. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben zwar die Führung wieder aus der Hand gegeben, sind aber ruhig geblieben und haben gekämpft. Das war ein Mentalitätssieg“, war Trainer Fabian Nellen glücklich mit dem Auftritt seiner Jungs. Kevin Bemberg und Daniel Schmidt hatten den Gastgeber in Führung geschossen, ehe Jan Dubbel und Thorsten Patz für die Sportfreunde ausglichen. In der Nachspielzeit war es dann Enes Gümüs der den Ball zum Sieg über die Linie drückte. „Wir müssen jetzt einfach so weitermachen. Es tut gut zu sehen, dass wir konkurrenzfähig sind“, so Nellen.