Fußball : Favoriten setzen sich durch

Rhein-Kreis In der Fußball-Kreisliga A setzt es für die Sportfreunde Vorst die nächste bittere Klatsche.

DJK Novesia Neuss – SV Bedburdyck/Gierath 3:1 (1:1). Spitzenreiter Novesia hatte gegen den Vorletzten zwar seine Mühe, setzte sich am Ende aber verdient mit 3:1 durch – das neunte Spiel ohne Niederlage in Folge. „Es war ein sehr anstrengendes Spiel, Bedburdyck ist sehr aggressiv aufgetreten und hat mit allem verteidigt, was ging“, sagte DJK-Coach Gabriel Bittencourt. Nach einer guten Viertelstunde gingen die Gäste sogar durch David Jäger in Führung, Salvatore Franciamore glich noch vor der Pause per Strafstoß aus (38. Minute). Im zweiten Durchgang waren die Gierather nach einer gelb-roten Karte (64.) nur noch zu zehnt. In Überzahl sicherten Andre Speer (78.) und Domagoj Nikola Raic (90.) der Novesia den Sieg. „Wir haben uns vom defensiven Gegner nicht beeindrucken lassen und letztendlich verdient gewonnen“, so Bittencourt.