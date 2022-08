Fußball : Kreisliga A: Michele Fasanelli verlässt TuS Grevenbroich

Ist nicht mehr Trainer des TuS Grevenbroich: Michele Fasanelli. Foto: Horst Höckendorf

Rhein-Kreis Der Coach der Schlosstädter stellte sein Amt nach dem 3:2-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Elfgen aus „privaten Gründen“ zur Verfügung.

Von Sophie Rhine

Der erste Trainerwechsel in der Fußball-Kreisliga A: Michele Fasanelli verlässt aus privaten Gründen den TuS Grevenbroich.

TuS Grevenbroich – SV RW Elfgen 3:2 (1:0). „Das hat rein private Gründe und mit dem Verein und der Mannschaft nichts zu tun“, versicherte Fasanelli. „Das tut mir sehr weh, aber ich hab meinen Posten zur Verfügung gestellt und das auch nach dem Spiel den Jungs mitgeteilt.“ Zum Abschied gab es einen knappen Sieg gegen Elfgen. „Verdient war das nicht unbedingt, Elfgen hatte mehr vom Spiel und hat sich klasse verkauft“, sagte Fasanelli. „Aber in den entscheidenden Situationen haben wir uns etwas cleverer angestellt.“ Die Tore für den TuS erzielten Babinath Kathigamanathan (39., 73.) und Lars Faßbender (87.). Für die Gäste trafen Tim Ritter (79.) und Jaking Ranjan (90.+8).

1. FC Grevenbroich-Süd – TSV Norf 1:2 (1:1). Tim Martin brachte die Gäste in Front (18.), Ensar Krasniqi gelang kurz vor der Pause der Ausgleich (39.). Kurz nach Wiederanpfiff verschoss Berkay Köktürk für die Gastgeber einen Foulelfmeter. „Danach war ein Bruch im Spiel“, sagte FC-Trainer Alexander Hermel. Die Norfer zeigten sich konsequenter, Anton Rutkovskiy erzielte in der 57. Minute den Siegtreffer. „Wir haben verdient verloren“, räumte Hermel ein. „Wir brauchen noch ein paar Wochen, bis wir in Topform sind und die Einstellung passt.“

SV Rosellen – SVG Weißenberg 1:1 (0:1). Lange sah es nach dem Tor von Patrick Becker (33.) so aus, als würde sich Weißenberg den zweiten Sieg schnappen. Erst in der 93. Minute glich Gabriel August für Rosellen aus. „Wir sind überhaupt nicht zufrieden und total enttäuscht“, sagte SVG-Coach Dirk Schneider. „Wir haben es nicht geschafft, unsere hochkarätigen Chancen zu nutzen.“ Eine Rote Karte gab es für jedes Team: Rosellens Max Lindemann musste nach einem Foulspiel vorzeitig duschen (83.), Weißenbergs Fynn Kämmerling flog in der Nachspielzeit nach einem Wortgefecht vom Platz. Zudem vergaben die Hausherren einen Strafstoß.

FC Zons – SC Grimlinghausen 4:3 (0:2). Luis Nunez Fernandez (16.) und Fabio Dittrich (23.) brachten den SC Grimlinghausen nach vorne. Innerhalb von neun Minuten drehte der FC nach der Pause die Partie: Nikolas Baum (60.), Dennis Marquet (63.) und Maximilian Korpel (68.) trafen für die Gastgeber. Grimlinghausen war um eine Antwort bemüht und fand diese durch den zweiten Treffer von Fernandez (79.), aber Marvin Müdder sicherte den Zonsern die drei Punkte. „Mit dem Ausgang sind wir auf jeden Fall zufrieden“, sagte Zons-Trainer Thomas Boldt. „Wir haben an den ersten beiden Spieltagen gesehen, dass wir in der Vorbereitung gut gearbeitet haben – die Fitness passt und die Moral war überragend.“ Einziger Kritikpunkt: „Wir kassieren zu leichte Gegentore, daran müssen wir arbeiten.“

TuS Hackenbroich – SVG Grevenbroich 1:3 (1:1). Berkant Avcilar traf bereits nach sechs Minuten für die Gäste – schon seit viertes Saisontor. Dominik Linden glich knapp 20 Minuten später aus. Mustafa Dogan traf nach der Pause zum 2:1 für die SVG und spätestens mit der Roten Karte wegen eines Foulspiels für Yama Yar wurde es für den TuS richtig schwer (69.). In der Nachspielzeit machte Erkan Gündogdu dann den Deckel drauf. „In Hackenbroich ist es immer etwas schwieriger zu spielen“, sagte SVG-Coach Erkan Akan. „Aber unterm Strich ist es ein verdienter Sieg.“