Fußball-Kreisliga A Meistertrainer Harald Bongers verlässt Germania Grefrath

Unter der Leitung von Bongers kehrte Grefrath nach 30 Jahren zurück in die Fußball-Kreisliga A. Im Aufstiegsjahr blieb die Bongers-Truppe ungeschlagen und wurde Meister in der Kreisliga B. In der Kreisliga A liegt Grefrath in der aktuellen Spielzeit auf Rang zehn im Mittelfeld, besticht vor allem durch seine Heimstärke. „Ich werde weiter Vollgas geben, um den Klassenerhalt zu sichern“, stellt Bongers klar. Grefrath trifft die Entscheidung nicht völlig unvorbereitet. Die Mannschaft informierte Bongers über diese Entscheidung bereits vor zwei Wochen, wie der Sportliche Leiter Kevin Brems verrät. Er selbst habe es nach zahlreichen Gesprächen schon geahnt. So richtig los geht die Suche nach einem neuen Trainer aber erst jetzt. „Wir sind auf der Suche, die ersten Gespräche stehen nun an“, so Brems. Zuvor habe er auch mit der Mannschaft gesprochen, was diese sich für einen Trainertyp wünsche.