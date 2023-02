Fußball Kreisliga A legt nach der Winterpause wieder los

FC Delhoven – SC Grimlinghausen 2:0 (0:0). Der FC Delhoven ist mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Max Ohm erlöste Delhoven mit seinem Treffer in der 59. Minute, Felix Frason machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben uns anfangs schwer getan“, berichtet Trainer Carsten Müller. In Hälfte zwei habe seine Mannschaft dann aber mehr investiert und sei dafür belohnt worden. „Für uns war es wichtig, mit einem Sieg zu starten. Das tut uns gut nach einer holprigen Vorbereitung.“