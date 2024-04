Fußball-Kreisliga A SG Kaarst überrascht gegen den SV Rosellen

FC Delhoven – TuS Grevenbroich 2:1 (0:0). Beinah hätte der FC Delhoven einen bitteren Rückschlag kassiert, doch in „Effzeh-Manier“ drehte Delhoven die Partie noch in den Schlussminuten. Ajdin Koco (79.) schoss die Gäste in Führung, ehe Felix Frason (87.) und Markus Müller (90.+2) die Partie noch für Delhoven drehten. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen, in der zweiten Halbzeit hat uns dann unser Torwart im Spiel gehalten“, sagte Delhovens Trainer Carsten Müller nach dem Last-Minute-Sieg.