Fußball-Kreisliga A Kellergipfel am See zwischen der SG Kaarst und TSV Norf

Kaarst & Co. können hoffen und bangen, Einfluss auf die Bezirksliga haben sie aber keinen. Nun steht erst einmal das Duell mit dem direkten Konkurrenten TSV Norf an. „Das ist ein wichtiges Spiel für uns, vielleicht schon vorentscheidend“, so Gossen. Jeder Platz zählt, wenn es um den Kampf um den Klassenerhalt geht. Gegen Norf will er von seinem bisherigen Plan dafür aber nicht abrücken: „Wir werden offensiv agieren mit hohem Pressing. Wir werden wieder versuchen, unser Spiel durchzuziehen“, erklärt Gossen. Verzichten muss er dabei allerdings auf Max Leppelmann, der sich in der Vorwoche gegen Vorst einen Kreuzbandriss zuzog.