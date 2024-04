Fußball-Kreisliga A Kaltstart für 1. FC Grevenbroich-Süd gleich mit Stadtderby

Spitzenreiter Süd meldet sich mit Derby zurück. Drei Wochen sind vergangen, seit dem der 1. FC Grevenbroich-Süd zuletzt im Einsatz war. Zunächst kam die Osterpause, dann hatte Süd unverhofft spielfrei. Weil Stadtrivale SVG Grevenbroich seine Mannschaften kurz nach Ostern zurückzog, musste der Spitzenreiter der Kreisliga A am vergangenen Wochenende pausieren. Mit dem Derby gegen den TuS Grevenbroich steigt Süd am Sonntag (15.30 Uhr) nun wieder in den Spielbetrieb ein. „Diese lange Pause wollten wir eigentlich nicht, wir können es aber nicht ändern“, sagt Trainer Cengiz Yavuz. Zu gerne hätte Grevenbroich-Süd direkt wieder gespielt, denn die Truppe hat etwas gutzumachen. Vor der Pause kassierte der Tabellenführer nämlich seine erste Saisonniederlage. Gegen Aufsteiger Grefrath unterlag Süd mit 1:3. Im Derby will die Yavuz-Elf nun zurück in die Spur finden. „Die Jungs wollen Wiedergutmachung betreiben, das hat man im Training schon gemerkt. Wir waren in dieser Woche 24 Mann und alle haben richtig Gas gegeben“, sagt Yavuz. Im Hinspiel feierte Grevenbroich-Süd einen knappen 1:0-Erfolg gegen den Stadtrivalen TuS Grevenbroich. „In einem Lokalderby weißt du nie, was kommt“, warnt Yavuz vor dem Duell.