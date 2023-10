Fußball-Kreisliga A Grefrath überrascht mit Sieg über Uedesheim

Germania Grefrath – SV Uedesheim 3:2 (2:2). Grefrath sorgt gegen Uedesheim für eine faustdicke Überraschung. Der Aufsteiger bringt dem bislang ungeschlagen Favoriten die erste Niederlage bei. Luis Eberwein (12.) und Etienne Piehler (17.) brachten Grefrath zwei Mal in Führung, Karam Ramadan (15., 45.) glich jeweils aus. Ab der 29. Minute spielten die Gäste aber auch noch in Unterzahl, Mustafa Dogan flog vom Platz. In Hälfte zwei verwandelte dann Philipp Herten (63.) einen Strafstoß zum 3:2-Sieg. „Wenn du die Leute am Start hast, bist du in der Lage dagegen zu halten“, stellte Grefraths Trainer Harald Bongers fest. Insbesondere auf der heimischen Asche bleibt Grefrath (4 Siege, 1 Niederlage) stark: „Wir kennen die Bedingungen.“ Uedesheims Trainer Marcel Müller gestand, dass seine Mannschaft große Probleme mit dem holprigen Geläuf hatte: „Wir kamen damit nicht zurecht.“