Fußball FC Zons schlägt TuS Hackenbroich

FC Delhoven – SV RW Elfgen 2:2 (1:2). Kellerkind Elfgen trotzt Delhoven einen Punkt ab. Kai Ritter (24.) schoss Elfgen in Führung, Jan Harth (36.) und Max Ohm (44.) drehten die Partie, Tim Ritter (64.) glich wieder aus. „Das Unentschieden ist sehr wichtig für die Moral und geht auch in Ordnung – auch wenn wir in den letzten zehn Minuten schon etwas Glück hatten“, so Elfgens Trainer Ralf Ritter.