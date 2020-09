Fußball : FC Zons legt mit Sieg über SCK vor

Rhein-Kreis Kreisliga A: TuS Hackenbroich steigt erst am Sonntag in den Spielbetrieb ein und ist realistisch.

TuS Hackenbroich – SV Bedburdyck/Gierath. Weil in diesem Jahr 19 Teams in der Kreisliga A dabei sind, startet TuS Hackenbroich erst an diesem Wochenende in die Saison. Während die restlichen Vereine schon im Einsatz waren, kassierte Hackenbroich eine 0:9-Klatsche gegen den B-Ligisten Weißenberg. „Das war nochmal ein guter Weckruf. Ich hoffe, dass es dieses Wochenende kein Debakel gibt“, sagt Trainer Arnold Heryschek. Er redet nicht groß drumherum: „Wir haben einen krassen Umbruch hinter uns, das wird eine schwierige Saison. Wir befinden uns von Anfang an im Abstiegskampf. Aber das ist der Weg, für den wir uns entschieden haben.“