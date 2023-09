Fußball-Kreisliga A Murat Aydin übernimmt beim SVG Grevenbroich

FC Delhoven – BV Wevelinghoven 5:0 (1:0). Der FC Delhoven feierte am Donnerstagabend einen souveränen Sieg gegen den Bezirksligaabsteiger. Roman Albrecht (44.) eröffnete den Torreigen, Felix Frason (55., 80.), Max Ohm (69.) und Markus Müller (89.) erzielten die Tore in Hälfe zwei. Tim Gauls vom BV Wevelinghoven sah in der 56. Minute die Gelb-Rote Karte. „Wir hatten das Spiel in den ersten 40 Minuten eigentlich ganz gut im Griff. Nach dem 0:2 und dem Platzverweis war das Spiel gelaufen“, so Wevelinghovens Trainer Timo Haep. Gegenüber Carsten Müller war hochzufrieden: „Die erste Halbzeit war noch recht ausgeglichenen. In Hälfte zwei hatten wir gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, ein sensationelles Passspiel und viel Geduld.“