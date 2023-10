Fußball-Kreisliga A BV Wevelinghoven sucht in neuer Umgebung seine Form

In der Fußball-Kreisliga A geht es Schlag auf Schlag. Spieltag Nummer neun steht schon an. Der BV Wevelinghoven bittet im nächsten Grevenbroicher Derby den Tabellenführer Süd zum Tanz und will endlich raus aus der Formkrise. Verfolger FC Delhoven muss gegen DJK Novesia ran und will Druck auf die Konkurrenz ausüben.