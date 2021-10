Fußball : Gierath verspielt den sicheren Sieg

Rhein-Kreis SVG Grevenbroich, Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A, lässt beim torlosen Unentschieden gegen SF Vorst schon wieder Punkte liegen.

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A hat es eine kuriose Wende beim Spiel zwischen Gierath und Büttgen gegeben. Spitzenreiter SVG Grevenbroich lässt Punkte liegen und Grevenbroich-Süd steckt weiter im Tabellenkeller fest.

SV Bedburdyck/Gierath – VfR Büttgen 3:3 (0:0). Für die einen ist es eine bittere Enttäuschung, für die anderen ein Grund zur Freude. Der SV Bedburdyck/Gierath hat gegen den VfR Büttgen einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. David Jäger (65.) und Erol Djaferi (75.) brachten Gierath in Führung, Maik Mosheim (78.) verkürzte. Als Maxi Schüller in der 90. Minute zum 3:1 traf, schien das Spiel gelaufen, doch ein Doppelpack von Mosheim bescherte Büttgen in der Nachspielzeit doch noch einen Punkt. „Wir sind mehr als zufrieden. Der Punkt ist sehr unverdient. Wir haben nie ins Spiel gefunden und waren einfach schlecht“, gestand Büttgens Trainer Nils Heryschek. Gieraths Coach Jürgen Steins war bitter enttäuscht: „Wir haben uns durch unnötige Ballverluste selbst müde gemacht. Das war komplettes Eigenverschulden.“