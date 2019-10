Fußball : Viel Betrieb am Freitagabend

Viel Betrieb am Freitagabend

Rhein-Kreis Drei Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis müssen schon zu Beginn des Wochenendes ran.

Der Bezirksliga-Spielplan stellt den gemeinen Fußballfan wieder einmal auf die Probe. Statt der üblichen Anstoßzeit am Sonntagnachmittag müssen gleich drei Mannschaften aus dem Rhein-Kreis schon am Freitagabend ran. Neben Tabellenführer Kleinenbroich kickt auch der krisengebeutelte SV Uedesheim schon zum Wochenendenbeginn um 19.30 Uhr. Den Ligaprimus führt es dabei zum SV Lürrip. Uedesheim ist ebenfalls auswärts beim starken Aufsteiger Vorst gefordert, der auf das 0:5 in Kleinenbroich eine Reaktion zeigen wird. Eine Reaktion zeigen muss sicherlich auch die SG Rommerskirchen/Gilbach. Nach der deutlichen Heimniederlage gegen Willich hat „Roki“ beim Tabellenvierten SC Victoria Mennrath (20 Uhr) die Chance auf Wiedergutmachung.