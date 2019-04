Jugendfußball : Kapellens Fußball-Junioren droht ein echtes Seuchenjahr

Kapellen Das Ziel heißt Qualifikationsrunde für die Saison 2019/2020.

Seit dem vergangenen Wochenende steht die B-Jugend auf einem Abstiegsplatz. Erstmals seit vielen Jahren steht Kapellen vor einer Saison ohne ein Team in der U17-Niederrheinliga. Dabei waren die B-Junioren bis dato immer das beste Team der Erftstädter. Man erinnert sich gerne an die Zeiten zurück, als das Team unter Trainer Fabian Nellen sogar um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielte. Jetzt gilt es in den ausstehenden sechs Partien, den Turnaround zu schaffen und zu mindestens den Weg in die Qualifikation zu ebnen. „Es zählen nur noch Punkte. Wir müssen ganz eng zusammenrücken“, erklärt Jugendleiter Daniel Schmitz. Unter der Woche hat sich das Team noch einmal bei einer Mannschaftssitzung auf den Endspurt eingeschworen. Den Auftakt macht die Partie gegen Hamborn. „Wir müssen nicht mehr schön spielen, sondern kämpfen, kratzen, beißen, spucken“, betonte Schmitz.