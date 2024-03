Frauenfußball Teamsportlerin aus Leidenschaft

Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) sind die Kaarsterinnen im Kreispokal als Gast des Landesliga-Tabellenführers SV Rosellen gefordert, die Woche drauf geht es auch im Ligabetrieb wieder los. Rosellen kennt Julia Merzenich gut, für den SV stand sie ebenso wie für Borussia Mönchengladbach lange auf dem Platz. „Aber bei Kaarst hab ich angefangen – das ist so lange her, ich weiß schon gar nicht mehr, wann genau das war“, sagt die 29-Jährige lachend. 2022 ist sie Mama geworden, „aber ich wollte die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen. Wenn man etwas lange macht, kann man sich ja oft schwer davon trennen“, sagt sie.