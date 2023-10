Fußball-Landesliga Jüchens Trainer schimpft über den Platz in Dilkrath

Noch bis Samstag macht Marcel Winkens im österreichischen Kärnten Urlaub mit der Familie. Dass er damit das in seinen Augen reichlich spät von Sonntag auf Freitagabend (20 Uhr) verlegte Match der von ihm trainierten Landesliga-Fußballer des VfL Jüchen/Garzweiler bei Fortuna Dilkrath verpasst, nervt ihn „tierisch, denn ich hatte den Urlaub extra so gelegt, dass ich am Sonntag dabei sein kann.“ Zwar vertraut er seinen Co-Trainern Torsten Müllers und Daniel Klinger zu einhundert Prozent, doch nach zuletzt (einschließlich der ehrenhaften 3:5-Niederlage im Niederrheinpokal bei RW Oberhausen) fünf sieglosen Spielen in Folge wäre er in Schwalmtal schon gerne dabeigewesen. Schließlich weiß er haargenau, was sein weiterhin von Verletzungen geplagtes Team im Volksbankstadion erwartet. Nämlich eine hitzige und aufgrund der Enge verletzungsfördernde Auseinandersetzung „auf dem kleinsten Kunstrasenplatz, den ich kenne. Das ist ein D-Jugend-Feld, das hat mit Landesliga-Fußball absolut nichts zu tun.“ Dass der Verband dies zulasse, will ihm nicht in den Kopf. „Das ist in meinen Augen reine Wettbewerbsverzerrung.“ Um seine Kicker auf diese ganz außergewöhnlichen Bedingungen vorzubereiten, ließ er sie im Abschlusstraining am Donnerstag auf einem speziell abgesteckten Spielfeld üben. „Nur so kannst du dich auf das einstellen, was kommt.“