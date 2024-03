Fußball-Kreisliga A In Rosellen folgt im Sommer Daniel Köthe auf Dickie Otten

Die Nachfolge tritt ein im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss bekannter Coach an. Daniel Köthe gilt beim VdS Nievenheim als Institution. Der inzwischen 36-Jährige hatte den ehemaligen Oberligisten in der Saison 2021/22 aus der Kreisliga A zurück in die Bezirksliga geführt. Dort belegte er mit seinem Team nach der Hinrunde Platz drei. In der zweiten Saisonhälfte holte der Aufsteiger allerdings nur noch magere sieben Zähler, und als auch der Start in die nächste Spielzeit misslang, legte Köthe sein Amt nach fünf Spielen und nur drei Zählern nach vier Jahren nieder.