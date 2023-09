Fußball in Korschenbroich Niederlagen für SF Neersbroich und Teutonia Kleinenbroich

Tobias Kamper (1.) leitete das Schützenfest der Spvgg Odenkirchen ein. Jason Krüer (9.), Philipp Bäger (29.), Mehmet-Kaan Ilgörmez (38.) und Thomas Tümmers (45.) sorgten für die 5:0-Pausenführung. In Hälfte zwei erzielten Philipp Bäger (47.), Marcel Kalski und Magnus Lambertz (89.) die Tore zum 8:0-Enstand. Die Teutonia ist somit auch nach vier Spieltagen punktlos. Einen besseren Start in die Partie hatten die Sportfreunde Neersbroich, die durch Tim Glogau (17.) mit 1:0 in Führung gingen. Gegner SV Lürrip stieg in der vergangenen Saison gemeinsam mit Kleinenbroich aus der Bezirksliga ab, jedoch konnte der SV in der neuen Liga bisher jedes Spiel gewinnen. Auch gegen Neersbroich kamen die Mönchengladbacher in die Partie zurück. Philip Welzer (36.) und Silvio Cancian (40.) drehten das Match noch vor der Pause. „Wir haben einen starken Beginn durch zwei Standard hergeschenkt“, ärgerte sich SF-Trainer Oliver Glogau. In der Schlussphase sorgte Lürrips Simon Leuchtenberg (89., 90.+1) mit einem Doppelpack für den 4:1-Endstand. Zudem schwächte eine späte Gelb-Rote Karte die Sportfreunde für die anstehende englische Woche, die am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Victoria Mennrath beginnt. „Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, aber wieder zu viele Chancen liegen gelassen. Ein Punkt war heute sicherlich drin“, meinte Glogau.