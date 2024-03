Fußball in Korschenbroich SF Neersbroich und Teutonia Kleinenbroich mit Niederlagen

Bereits am Samstag legte der SC Kleinenbroich vor. Der Tabellenletzte bot dem noch ungeschlagenen Tabellenführer SpVg. Odenkirchen beim 0:5 lange Paroli. Mit 0:0 ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang blitzte dann die Klasse der Gäste auf. Semih Simsek (53.) traf zur Führung und leitete die Torejagd ein. Lars Gelsdorf (63.) und Marcel Schulz (65.) legten nach. Maurice Schermuly (77., 79.) sorgte mit seinem Doppelpack für die Entscheidung. Neersbroich ging beim 1:3 gegen Lürrip mit einem stark dezimierten Kader in die Partie. „Wir hatten viele Absagen und mussten deswegen auf einige Spieler aus der Zweiten und Dritten Mannschaft so wie aus der Jugend zurückgreifen“, sagte Trainer Oliver Glogau. Sein Team hielt in der Anfangsphase gut mit, dennoch erzielte Sebastian Brahtz (23.) den Führungstreffer für die Hausherren. Im zweiten Durchgang war der Neersbroicher Tim Glogau (48.) zur Stelle und erzielte den Ausgleich. Lürrip erhöhten den Druck und gingen durch Saber Kalaf (64.) erneut in Führung. Simon Leuchtenberg (75.) machte den Sack mit dem 3:1 zu. Glogau: „Wir haben uns teuer verkauft und alles gegeben. Dafür, dass wir so viele Ausfälle zu kompensieren hatten, bin ich zufrieden.“