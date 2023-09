Fußball in Korschenbroich Neersbroich mit wichtigem Dreier, Teutonia sieglos

Vor heimischer Kulisse brachte Nikolas Bergs (32.) Neersbroich gegen die Spvgg. Odenkirchen II in Führung, noch vor dem Pausenpfiff gelang Magnus Lambertz (39.) jedoch der Ausgleich. Die Sportfreunde kamen mit Vollgas aus der Pause, Felix Koch (47., 52.) erzielte Saisontreffer sechs und sieben. Thomas Fialkowski (55.) verkürzte auf 2:3, die Antwort von Tim Heymanns (58.) kam jedoch nur Minuten später. Entschieden war die Partie jedoch noch lange nicht. Thorben Schmitt (85.) brachte die Gäste nochmal auf ein Tor ran. Der aus der eigenen A-Jugend hochgezogene Ben Neuenhofer (88.) machte dann aber mit dem 5:3 den Deckel für Neersbroich drauf. „Gegen Ende haben wir es nochmal eng werden lassen, trotzdem habe wir hochverdient gewonnen und die wichtigen Punkte eingetütet“, meinte Trainer Oliver Glogau. Ein Erfolgserlebnis würde Kleinenbroich auch guttun, gegen den Rheydter SV ging der SC am Freitagabend jedoch erneut leer aus. Die Teutonia fand auf den Rheydter Führungstreffer von Manuel Gottuso (26.) die richtige Antwort. Ali Shaaraway (29.) traf zum schnellen Ausgleich. In der zweiten Hälfte war es dann Kouassi Kouadio (73.) der zum 2:1-Sieg der Rheydter traf.