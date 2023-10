Fußball in Korschenbroich Christopher Linke schießt Neersbroich zum Sieg

Die Sportfreunde Neersbroich spielten in der Fußball-Kreisliga A gegen den ASV Süchteln II ohne Sebastian Heymanns und Felix Koch in der Startelf. Zusammen kommen die beiden Torgaranten in der noch jungen Saison auf bereits 17 Torbeteiligungen. Das Toreschießen hat das Team jedoch auch ohne die beiden Stürmer drauf, Neersbroich gewann mit 6:3 Tim Grümmer (19.) und Christopher Link (23.) brachten die Sportfreunde in Führung, bevor Max Plauk (25.) den Anschlusstreffer erzielte. Auch auf den dritten Treffer der Sportfreunde, erneut durch Link (34.), hatte Süchteln mit dem Treffer von Noel Ehlen (38.) die richtige Antwort parat. Mit 3:2 ging es in die Pause. Die Hausherren kamen besser aus der Kabine und erhöhten erneut durch Link (54.). Ehlen (58.) brachte sein Team nochmal bis auf ein Tor heran, das reichte jedoch nicht mehr, um den Bock umzustoßen. Mit seinem vierten Treffer der Partie sorgte Link (60.) für die Vorentscheidung, Felix Klomp (90.) traf zum Endstand. „Nach der Niederlage letzte Woche war es für uns sehr wichtig, wieder zu punkten“, sagte SF-Coach Oliver Glogau. „Für Christopher Link ist der Knoten hoffentlich endgültig geplatzt, nach anfänglichem Abschlusspech hat er es gegen Süchteln überragend gemacht.“