Fußball-Kreisliga A SV Rosellen gewinnt das Spitzenspiel gegen FC Delhoven

SV Rosellen – FC Delhoven 3:1 (2:0). Der SV Rosellen wahrt seine Chance auf den Aufstieg, der FC Delhoven kassiert einen bitteren Rückschlag. In Rosellen begann es für Delhoven schon denkbar schlecht. In der 7. Minute musste Kapitän Roman Albrecht verletzungsbedingt runter, Verdacht auf Muskelfaserriss in der Wade. „Das hat uns einen Knick gegeben“, erklärte Delhovens Trainer Carsten Müller. Kurz darauf folgte der nächste Nackenschlag: Gabriel August schoss Rosellen in der 15. Minute in Führung, Pascal Wego (28.) legte noch vor der Pause das 2:0 nach. „Wir haben uns in der 2. Halbzeit viele Chancen erarbeitet, haben sie am Ende aber einfach nicht genutzt“, so Müller. Delhoven kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Max Ohm (62.), drei Minuten später machte erneut August aber den Deckel drauf. „Das hat uns endgültig das Genick gebrochen“, meint Müller. Kurz vor Abpfiff wurde es dann aber nochmal wild: Kwadwo Atta-Yeboah und Arik Dikmen gerieten aneinander, sahen beide die Rote Karte. „Wir werden dagegen Einspruch einlegen“, erklärte Müller, denn sein Schützling habe in der Situation nichts gemacht. Mit der Niederlage verpasst Delhoven die große Chance, mit Uedesheim gleichzuziehen. „Es ist nichts passiert. Wir haben immer noch alles selbst in der Hand“, sagte Delhovens Coach. Schon am Mittwoch wartet Spitzenreiter Grevenbroich-Süd. Rosellen verkürzt den Abstand auf fünf Punkte und trifft am Mittwoch auf den SSV Delrath.