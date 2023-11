Fußball-Kreisliga A Spitzenspiel steigt in der Grevenbroicher Südstadt

Uedesheim hingegen ist ein wenig ins Straucheln geraten. Nach dem Remis gegen Wevelinghoven und dem Aus im Pokal gegen Glehn folgte vergangene Woche die zweite Saisonniederlage gegen Delhoven. Das Topspiel kommt Trainer Marcel Müller deshalb ungelegen. „Ich könnte mir gerade Besseres vorstellen. Es läuft nicht mehr so optimal.“ Das liegt in erster Linie an der mangelnden Torausbeute. „Es hapert in der Offensive seit Andre Speer ausfällt“, so Müller. Speer muss mit Problemen in der Adduktorenregion seit Anfang November pausieren. Hinzu kommt, dass Nico Lingweiler bereits seit Saisonbeginn fehlt. Er zog sich im ersten Training nach überstandener Schambeinentzündung einen Außenbandriss zu und wird wohl erst wieder im neuen Jahr eingreifen können.