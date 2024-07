Fußball-Landesliga Holzheimer SG wächst im Trainingslager als Team

Zum abwechslungsreichen Programm an der Sieg gehörte zudem ein Beach-Volleyballturnier. „Dabei haben die Jungs eine hervorragende Figur abgegeben und gezeigt, dass sie auch abseits des Fußballfeldes sportlich vielseitig und ehrgeizig sind“, lobte der Coach den Elan seiner Schützlinge und schloss: „Die drei Tage waren sehr intensiv und aus unserer Sicht ein voller Erfolg. Besonders erfreulich war zu sehen, wie gut die Mannschaft bereits harmoniert. Wir sind zuversichtlich, dass sich das in den kommenden Spielen und der Saison auszahlen wird.“ Den Beweis kann sein Team schon am Mittwoch (Anpfiff 19.30 Uhr) im Testspiel beim Oberligisten FC Büderich (mit dem Ex-Holzheimer Christos Pappas) antreten.