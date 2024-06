Fußball-Landesliga Holzheim kann Kapellen keine Schützenhilfe leisten

Die Holzheimer hätte dem Lokalrivalen SC Kapellen Schützenhilfe im Aufstiegskampf der Fußball-Landesliga leisten können, mussten sich der Zweitvertretung des VfB Hilden am Ende aber deutlich mit 3:8 geschlagen geben. Die erste Hälfte ließ noch hoffen, 2:1 führten die Gäste in Hilden. „Für uns ging es um nichts mehr, aber die Jungs haben richtig gut gespielt“, sagte Trainer Hamid Derakhshan. Zwar gingen die Gastgeber nach nicht mal 60 Sekunden in Führung, davon ließ die SG sich aber nicht beeindrucken und drehte die Partie durch Treffer von Paul Wolf (13. Minute) und Dominik Klouth (35.) noch vor dem Pausenpfiff. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten richtig gute Chancen und waren stark in den Zweikämpfen“, so Derakhshan. Doch wieder brauchten die Hildener keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff für den nächsten Treffer und den Ausgleich.