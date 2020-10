Fußball : Holzheimer SG ist auf den Notfall vorbereitet

Hat einen Plan: Trainer Hamid Derakhshan. Foto: Fupa

Neuss Am Sonntag ist Aufsteiger FSV Vohwinkel zu Gast an der Reuschenberger Straße in Holzheim. Nicht mehr als 40 Zuschauer sind zugelassen.

(fes-) Die Holzheimer SG muss in der Fußball-Landesliga am Sonntag (15 Uhr) gegen den Aufsteiger FSV Vohwinkel ran. Für Trainer Hamid Derakhshan trifft die HSG damit auf die „am meisten unterschätzte Mannschaft der Liga.“

Die Wuppertaler holte aus den ersten sechs Spielen nur fünf Punkte und stehen in der Tabelle hinter den Holzheimern. Dennoch ist ein klarer Aufwärtstrend bei Vohwinkel zu erkennen. Aus den letzten drei Partien holte das Team fünf Zähler. Zuletzt sammelte der Aufsteiger sogar einen Punkt gegen Hilden II. Der Gegner, gegen den die HSG vor zwei Wochen noch 2:3 verlor. Derakhshan glaubt, den Grund für den Aufwärtstrend der Gäste zu kennen: „Sie haben nach drei Spielen umgestellt und agieren jetzt viel defensiver.“ Deshalb erwartet der HSG-Coach „keine leichte Aufgabe.“ Wichtig sei es, gegen einen kompakt stehenden Gegner verschiedene Lösungen zu haben. Der bei der HSG für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Willi Kollenbroich weist darauf hin, dass wegen der verschärften Corona-Regeln am Sonntag nur 40 Zuschauer zugelassen sind. „Aus Vohwinkel braucht also gar keiner zu kommen“, sagt er.