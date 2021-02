Fußball : HSG holt Stephan Wanneck aus Kapellen

Insgesamt sechs Jahre trug Stephan Wanneck (M.) das Trikot des SC Kapellen. Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Rhein-Kreis Dafür verliert der Fußball-Landesligist Goalgetter Maurice Girke, Marvin Meirich und Kevin Dyla an den Bezirksligisten DJK Gnadental.

Von Dirk Sitterle

Seit Hamid Derakhshan beim Fußball-Landesligisten Holzheimer SG als Trainer in der sportlichen Verantwortung steht, ist auf und rund um die Johann-Dahmen-Sportanlage nichts mehr undenkbar. Okay, aus dem verwegenen Plan des für die Pressearbeit zuständigen Willi Kollenbroich, den beim Drittligisten KFC Uerdingen ausgeschiedenen Mäzen Michail Ponomarew an die Reuschenberger Straße zu lotsen, wird wohl nichts, doch Erfolge vermag die trotz der Corona-Krise im Aufwind segelnde HSG, wenn auch einige Nummern kleiner, trotzdem zu vermelden.

So holte sich Derakhshan jetzt die Zusage von Stephan Wanneck für die nächste Saison. Der 32-Jährige trug insgesamt sechs Jahre das Trikot des SC Kapellen – nur unterbrochen von einem mit dem Aufstieg in die Oberliga unterbrochenen Gastspiel beim TSV Meerbusch. „Ich brauchte noch mal eine Veränderung“, sagt der ehemalige Kicker von Borussia Mönchengladbach (Regionalliga West) und Alemannia Aachen (NRW-Liga). Ihm habe gefallen, wie sich die Verantwortlichen in Holzheim in den vergangenen Monaten um ihn bemüht hätten. „Diese Wertschätzung hat mir in Kapellen zuletzt so ein bisschen gefehlt.“ Er vermutet sogar, dass er dem SCK mit seiner Entscheidung zuvorgekommen sei. „Der Verein setzt noch mehr auf die Jugend, da passen Leute wie David Dygacz und ich nicht mehr rein.“

In Holzheim sucht Derakhshan gerade diese Routine. Denn die Mannschaft werde durch Spieler wie dem ebenfalls aus Kapellen wechselnden Baran Bal noch jünger und benötige daher „einen Leader, der im zentralen Mittelfeld das Zepter in die Hand nimmt. Einen coolen Anführer, der seine Mitspieler auf das nächste Level bringt.“

Dass der „gute Wanne“ auf dem Platz als Heißsporn gilt, was sich nicht nur negativ auf seine Leistung, sondern auch auf die der gesamten Truppe auswirken kann, ist seinem zukünftigen Coach sehr wohl bewusst, sei aber in kontrollierte Bahnen gelenkt exakt das, was seiner oft zu braven Mannschaft fehle. „Mit seiner Präsenz soll er unseren Kapitän Calli Schneider auf dem Feld auch verbal unterstützen.“ Das hat Wanneck vor. „Ja, ich weiß, dass ich während des Spiels ein eher unruhiger Typ“, räumt er schmunzelnd ein. „Aber ich habe mit Hamid über dieses Thema gesprochen. Ich glaube, das hatte auch viel mit meiner Unzufriedenheit in Kapellen zu tun. Seit Jupp Breuer nicht mehr da ist, hat dort ein Umdenken stattgefunden. Er hat immer versucht, an der Mannschaft zu sparen und dafür sehr gute Trainer wie Markus Anfang oder Horst Steffen verpflichtet. Jetzt will man sowohl bei der Mannschaft als auch bei den Trainern sparen.“