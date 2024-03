Fußball-Landesliga Holzheimer SG gleicht im Derby beim SC Kapellen spät aus

Fabian Nellen ärgerte natürlich, dass die von Luca Knuth (20./Foto) und Nils Mäker per Foulelfmeter (34.) für den SCK herausgearbeitete 2:1-Führung nicht bis zum Schlusspfiff hielt. „Wenn du in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierst, ist das schon ärgerlich.“ Sein Kollege Hamid Derakhshan fühlte sich von der Leistung seiner Schützlinge sehr angesprochen, die beiden Gegentreffer bezeichnete er indes als Gastgeschenke an die Hausherren. Holzheims Doppelpacker Paul Wolf traf zum 1:0 (13.) und sorgte am Ende auch für den auf jeden Fall verdienten Ausgleich (90.+1). Ausführliche Berichterstattung folgt.