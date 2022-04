Fußball : Holzheim freut sich aufs Duell mit dem Spitzenreiter

Tom Nilgen trtitt mit der HSG am Donnerstag beim Tabellenführer an. Foto: Stefan Büntig

Neuss Im Hinspiel hatte die Holzheimer SG der Übermannschaft des MSV Düsseldorf die erste und lange Zeit einzige Niederlage in dieser Spielzeit zugefügt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Im Grunde ist die Situation wie gemalt für die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG: Mit zuletzt drei Siegen haben sie ihren Akku bis zum Anschlag mit Selbstvertrauen aufgeladen – und genau jetzt steht am Donnerstag (20 Uhr) das Gastspiel beim der Konkurrenz zwischenzeitlich mal enteilten Spitzenreiter MSV Düsseldorf auf dem Programm. Ein Traum für jeden Trainer in Sachen (Mannschafts-) Motivation. HSG-Coach Hamid Derakhshan nimmt den Ball jedenfalls bereitwillig auf, verpasst dem Top-Match das Prädikat „Bonusspiel“, in das seine Jungs nun ohne allzu großen Druck, dafür mit umso mehr Spaß gehen könnten. „Wir freuen uns darauf.“

Bis zur 2:3-Niederlage vor Wochenfrist beim einzigen Verfolger in Viersen hatte die Übermannschaft aus der Landeshauptstadt überhaupt nur einmal verloren – nämlich beim 1:3 im Hinspiel gegen Holzheim. Eine Partie, an die sich Derakhshan selbstverständlich noch sehr gut erinnert kann: „In der ersten Hälfte hatten wir ein bisschen Glück, aber nach der Pause haben wir uns den Sieg verdient. Das hatte gar nichts mit Glück zu tun.“

Damals war die HSG freilich personell noch bestens ausgestattet. Davon kann aktuell keine Rede sein: Neben Torhüter Nico Bayer fehlen am Donnerstag auch Steven Dyla, Joel Trotzki, Baran Bal, Milad Baneshi und Stephan Wanneck. „Alles Stammspieler“, betont der Coach, lässt trübe Gedanken allerdings erst gar nicht zu. Er verweist lieber darauf, „dass wir trotz dieser Ausfälle die zweitmeisten Tore geschossen haben.“ Für ihn der überwätigende Arbeitsnachweis der jungen Garde. „Richtig Spaß“ hat er vor allem an feinen Fußballern wie Oscar Schwarz (21), Paul Wolf, Fynn Reiß und Moritz Nischann (alle 19) sowie den beiden Japanern Riku Nakazato und Riku Tome, „die ja auch erst 20 sind. Wir hatten in den vergangenen Wochen mit einem Durchschnittsalter von unter 23 Jahren eine der jüngsten Mannschaften der Liga auf dem Platz.“