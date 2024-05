Fußball-Landesliga Holzheim führt mit 2:0 und 3:1, verliert am Ende aber doch

In einem herrlich turbulenten Match der Fußball-Landesliga unterlag die Holzheimer SG beim Tabellennachbarn DV Solingen mit 3:5 (Halbzeit 3:3). Hoch her ging es vor allem in der ersten Hälfte. In der hatten zunächst die Gäste die Hosen an: Nach einem Blitzstart führten sich durch Treffer von Maurice Heylen (2.) und Dominik Klouth (3.) mit 2:0. Als Amin Azdouffal in der zwölften Minute den Anschlusstreffer Salim El Fahmis (10.) mit dem 3:1 beantwortete, hatte HSG-Trainer Hamid Derakhshan ein gutes Gefühl. „Aber leider haben wir aus unserer guten Phase bis zur 30. Minute nicht mehr gemacht. Wir waren halt ein bisschen grün hinter den Ohren.“ Allerdings bescheinigte er den Hausherren auch eine „brutale individuelle Klasse.“ So fügte Salim El Fahmi seinem ersten Treffer bis zum Seitenwechsel noch zwei weitere Tore zum 3:3 (23.) hinzu. Nehmerqualitäten, vor denen selbst der Holzheimer Coach den Hut zog: „Toll, wie sich der Gegner ins Spiel zurückgekämpft hat.“