Fußball : HSG gewinnt in Büderich, Jüchen schlägt Lohausen

Rhein-Kreis Erster Testspielsieg für Landesligist Holzheimer SG.

(sit) Nach der 0:4-Niederlage beim Oberligisten Germania Ratingen zum Auftakt der Vorbereitungsspiele haben die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG ihren ersten Sieg gelandet. In das Blitzturnier des FC Büderich (Bezirksliga) stiegen die Mannen von Trainer Hamid Derakhshan mit einem 3:1-Erfolg über das Team der Gastgeber ein. Das zweite Match gegen den Oberligisten SC Düsseldorf-West ging mit 0:5 verloren. In einem Bezirksliga-Duell setzte sich der in der kommenden Saison wieder stark am Aufstieg interessierte VfL Jüchen/Garzweiler mit 3:0 gegen den Lohausener SV durch. Für die Schützlinge von Trainer Marcel Winkens schnürte Marcel Pohl einen Doppelpack (65./99.), Fatlum Ahmeti sorgte mit seinem Treffer in der 89. Minute für den Endstand.